Саратовцы пожаловались на повышение цен на хлеб в местных магазинах. В частности, вопрос вызвал нарезной батон весом в 400 граммов, произведенный на хлебокомбинате имени Стружкина — за который нужно отдать 71,9 рубля.

Минэкономразвития Саратовской области подтвердили, что продукция по такой цене действительно есть в сети гипермаркетов «Перекресток».

— Представитель правообладателя гарантировал изменение ценника на 34,9 рубля с 23 июля 2021 года. На момент проведения мониторинга сотрудниками министерства на полке имелись батоны, аналогичного названия и веса, производства ООО «Знак хлеба», целые и в нарезке по цене 39,9 рубля, — отметили в ведомстве.

Информация для принятия мер в отношении торговой сети незамедлительно направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области и прокурору.

Напомним, ранее жители Энгельса жаловались на стоимость буханки ржаного хлеба в в 50 рублей за буханку.

А заместитель председателя правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский сообщал, что «все крупные хлебозаводы не повышали отпускные цены на социально-значимые сорта хлеба».