Минфин обусловил подорожание продуктов питания перегревом рынка.

Предпосылками перегрева Минфин называет опережающий спрос и недостаток производственных мощностей. Из внешних факторов ведомство обозначило бюджетно-кредитную «накачку» денег в развитых странах и недостаток производственных мощностей в отдельных товарных группах.

Наиболее остро ситуация отразилась на ценах продуктов питания. По данным Росстата цены на продукты питания на август 2021 года выросли на 6,68 процентов по сравнению с предыдущими.