В июле стоимость минимального набора продуктов в среднем составила 4,309 тысячи рублей. Данные опубликовал Саратовстат.

По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма снизилась на 143 рубля. По итогам июля самая дорогая продуктовая корзина получилась в Самарской области — 4,941 тысячи рублей. В Нижегородской области и Пермском крае – 4,827 тысячи и 4,895 тысячи рублей.

— Стоимость минимального набора рассчитывается исходя из единых для всех субъектов РФ норм потребления, утвержденных Росстатом, и используется только для сопоставления уровня цен на продукты питания по регионам, – объясняет Саратовстат.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области в прошлом месяце составил 100,2%, на продовольственные товары – 99,17%, непродовольственные – 100,63%, платные услуги – 101,8%.