В Саратовской области не планируются досрочные каникулы из-за эпидемии ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

— Решение о введении внеочередных либо досрочных каникул принимается правительством Саратовской области на основании эпидемиологической обстановки в регионе. По состоянию на 29 сентября 2020 года на дистанционном обучении находится один процент обучающихся области. Таким образом, необходимости в введении досрочных каникул в настоящий момент нет, — говорят в ведомстве.