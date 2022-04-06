Министерство экономического развития Саратовской области прогнозирует в ближайшее время падение цен на сахар.

Информацией об этом на координационном совете в правительстве региона 6 апреля поделился руководитель ведомства Андрей Разборов.

Саратовский министр отметил, что в области «отмечается стабилизация ситуации с солью, сахаром и гречкой».

Запасы соли, с его слов, поддерживаются на уровне, удовлетворяющем спрос населения.

Росшие быстро цены на сахар стабилизировались сегодня на уровне 76-86 рублей, — сообщил Разборов.

Кроме того, производители снизили отпускную цену на сахар до 73 рублей, что отразится и на розничных ценах в магазинах, — сказал министр.

Спрос на гречку, как констатирует ведомство, также упал.