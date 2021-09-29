Вчера, 28 сентября, в пресс-центре «Аргументы и факты Саратов» состоялась пресс-конференция, на которой министр экономического развития Саратовкой области Андрей Разборов рассказал о результатах реализации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе.

Чиновник предоставил подробные данные об увеличении экономических показателей Саратовской области. На территории региона зарегистрировано примерно 71 тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства, статус самозанятых получили более 27 тысяч жителей области.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным помогает начинающим предпринимателям на стадии регистрации, развитии и акселерации, а также оказывает финансовую и имущественную поддержку.