Министр культуры региона Наталья Щелканова поддержала идею назвать главный проспект в честь Петра Столыпина:

-С именем Петра Столыпина связан целый ряд существенных преобразований, очень сильно изменивших жизнь в нашей стране. Это был высокообразованный и очень энергичный человек, который вошел в историю как главный реформатор России начала ХХ века. Саратовцы знают Петра Аркадьевича, как одного из губернаторов, благодаря которому саратовская губерния совершила мощный рывок в социально-экономическом развитии. Им были заложены и основы аграрной реформы. Столыпин внес большой вклад в становление образования и культуры в губернии. После того как в 1906 году П. А. Столыпина назначили Председателем Совета Министров Российской Империи, у Саратова появился реальный шанс открытия университета благодаря поддержке столь влиятельной фигуры. Именно Столыпин сыграл важнейшую роль в процессе принятия официального решения об учреждении в Саратове императорского университета.

Я поддерживаю идею об увековечивании памяти Петра Аркадьевича. Наш город многим ему обязан. В его честь открыта мемориальная доска, создан культурный центр им. Столыпина, открыт памятник. Но, наряду с этим, было бы справедливо назвать именем Столыпина улицу в историческом центре.