Министр образования Саратовской области выяснил причины возникновения ошибок на стенде, посвящённом успехам учащихся региона. Соответствующий пост был размещён в соцсети министерства образования области.

— Тщательно разобрали в министерстве ситуацию с ошибками на стенде успехов молодёжи области.

Подготовка церемонии, посвященной занесению на «Доску успеха молодежи Саратовской области», осуществлялась за счет средств государственной программы «Развитие образования в Саратовской области».

В качестве заказчика выступило ГКУ СО «Центр бухгалтерского и административного обеспечения образования», в качестве исполнителя — индивидуальный предприниматель Арбузов Андрей Владимирович.

При обновлении материалов стенда в 2021 году в процессе согласования для печати исполнителем был ошибочно выбран рабочий вариант макета. Ответственный сотрудник, принимая работу, допустил халатность. Сейчас мы все испытываем стыд и желание исправить ситуацию как можно быстрее. Работа уже идёт, и стенд будет приведен в порядок. Исполнитель взял на себя обязательство в кратчайшие сроки разместить на стендах исправленную информацию, — отметили чиновники.