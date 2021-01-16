Министерство образования Саратовской области прокомментировало инцидент с эвакуацией двух школа в Саратове после анонимного звонка о заложенных в них бомбах.

В Саратове в Лицее № 107 и Лицее-интернате 64 прошла эвакуация. На месте происшествия находилась министр образования области Ирина Седова. Она отметила, что все учащиеся и сотрудники учреждений находятся в безопасности. Воспитанники Лицея-интерната 64 вернулись в общежитие. Образовательный процесс в учреждениях продолжится с понедельника в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Напомним, сегодня перед обедом в Саратове были срочно эвакуированы ученики и рабочий персонал двух лицеев. Поводом для этого стал анонимный звонок о заложенных в школах взрывных устройствах.