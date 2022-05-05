В Саратовской области не планируется сокращения клиник и медицинских работников.

Как заявил министр здравоохранения региона Олег Костин, это всего лишь слухи. 

Со слов министра, проводимые реорганизации улучшают качество оказания медицинской помощи населению. 

Например, сейчас закрывают 200 коек в областной детской клинической больнице из-за ремонта здания, но ровно такое же число коек появится на базе перинатального центра.

А в детской областной больнице при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина возведут новый корпус на более, чем миллиард рублей.

Население от этого только выигрывает. Никаких сокращений, еще раз подчеркиваю, ни одного учреждения, ни одной ставки, ни врача, ни медсестры не предусмотрено. Мы должны идти к развитию, а не наоборот, — подытожил в своём выступлении Костин. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА