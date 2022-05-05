В Саратовской области не планируется сокращения клиник и медицинских работников.

Как заявил министр здравоохранения региона Олег Костин, это всего лишь слухи.

Со слов министра, проводимые реорганизации улучшают качество оказания медицинской помощи населению.

Например, сейчас закрывают 200 коек в областной детской клинической больнице из-за ремонта здания, но ровно такое же число коек появится на базе перинатального центра.

А в детской областной больнице при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина возведут новый корпус на более, чем миллиард рублей.

— Население от этого только выигрывает. Никаких сокращений, еще раз подчеркиваю, ни одного учреждения, ни одной ставки, ни врача, ни медсестры не предусмотрено. Мы должны идти к развитию, а не наоборот, — подытожил в своём выступлении Костин.