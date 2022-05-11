Заместитель председателя правительства Саратовской области — министр здравоохранения Олег Костин поблагодарил губернатора Валерия Радаева за помощь медицине региона.

Костин отметил, что за 10 лет, которые Радаев руководил регионом, стали решаться многие наболевшие проблемы. В том числе и в сфере здравоохранения области.

— Увидеть Радаева на стройке поликлиники или общающимся с жителями — в порядке вещей, — подчеркнул министр в своём Телеграм-канале.

Напомним, 10 мая Валерий Радаев досрочно сложил с себя полномочий главы Саратовской области.