Сегодня, 26 марта, министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал подвела итоги месяца спецоперации на Украине:

— Сегодня минул месяц с того февральского утра, когда все мы проснулись в новой реальности. Пробудившись, люди не поняли, что мир стал принципиально другим. Спустя месяц, многие из нас все еще размышляют устаревшими категориями. Мало кто задумывается о том, что пришла новая эпоха, в которой Россия сумела чудесным образом поставить заслон «Дранг нах остен» — забытой и казалось бы уничтоженной подчистую идее тотального нацистского наступления на русский мир.

Историческая наука в свое время вскрыла феномен спирального повторения исторических событий через определенные промежутки времени. Хотим мы того или нет — в 2022 году воочию проявилось тотальное противостояние 1941 года. Тогда коалиция европейских государств (Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Чехия, Польша, Хорватия, Франция во главе с нацистской Германией) стали активными участниками сил вторжения, либо оказались тылом, мощнейшей военно-промышленной базой, насыщавшей интервентов танками, самолетами, БТРами, артиллерией, боеприпасами, продовольствием.

Напомню: Адольф Гитлер лично контролировал производство в союзных и оккупированных странах; он был доволен успехами военно-промышленного производства, например, в Чехии и приказал выплачивать чешским рабочим зарплату рейхсмарками в тех же размерах, что и немецким рабочим в Германии. Другой пример: во всех оккупированных европейских странах, даже в Белграде, всю войну продолжали работать университеты… Можно ли себе представить, чтобы университеты оккупированной части СССР продолжили работу в оккупации? В этих и других исторических примерах и содержится ответ на вопрос об истоках запредельной русофобии в современной Европе. И наши дальнейшие действия надо в полной мере соотносить с теми историческими реалиями явственного поощрения украинского нацизма.

Что еще так тревожит при рассмотрении итогов прошедшего месяца? –Прежде всего явственная поляризация в российском обществе. Многие даже склонны говорить о «пятой колонне», готовой информационно поддержать нацистскую Украину и НАТО. Часть несогласных собрала нехитрое имущество (нехитрое потому, что все ценности и активы давно находятся за рубежом; эти люди не ценят Родину и давно приняли решение жить безбедно за рубежом; Россия рассматривается лишь как презираемый источник обогащения). Остальные притаились и, потеряв надежды спровоцировать народные волнения, ждут своего часа. Невольно приходит мысль: «А может и хорошо, что наше общество избавляется от этих скрытых врагов?»

Радует то, что народ России дружно и душевно поддерживает нашу армию, нашего президента, что явственно видно сплочение общества. Люди готовы проявить терпение в решении социальных вопросов. Помнится, такое воодушевление было в 2014 году, в момент возвращения Крыма в состав России.

Наконец, один из глубинных вопросов, поставленных на повестку дня месяц назад – денацификация Украины. Стало понятно, насколько глубоко в сознание больших масс украинцев проникли нацистские идеи и как трудно будет с этим бороться. Ясно, что делать это придется не только на Донбассе, не только с оболваненными солдатами ВСУ и национальной гвардии. В избавлении от нацистских идей нуждается вся Украина, от Львова до Одессы, от Харькова до Киева. Нацистская агитация внедрялась в украинские детские сады, школы, вузы. Телевидение, интернет перенасыщены совершенно дикой, просто безумной националистической информацией. А другой информации для украинского пользователя просто не было, ее вырезали, уничтожили, запугав или физически устранив педагогов, журналистов, литераторов, всю интеллигенцию, применив все многообразие методов нейролингвистического программирования. Так что впереди годы трудов по разработке новых украинских учебников истории, литературы, объемных программ денацификации. Наконец, надо приступать к подготовке нового поколения педагогов, журналистов, политологов. Все это еще впереди…