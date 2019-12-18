Сегодня заместитель генерального директора головной компании АО «Концерн «Гранит Электрон» (входит в АО «КТРВ») Евгений Елисеев представил министру промышленности и энергетики области Андрею Архипову нового руководителя АО «Саратовский радиоприборный завод». Его генеральным директором назначен Игорь Иванов. Соответствующее решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров «СРЗ».

Перед Игорем Ивановым поставлена задача разработать новую программу финансового оздоровления завода на основе сформированной производственной программы.

Кроме того, министр обсудил с промышленниками ситуацию на АО «Петровский электромеханический завод «Молот» (предприятие также входит в контур АО «Концерн «Гранит Электрон»). На данный момент портфель заказов на 2020 год сформирован на уровне выше точки безубыточности. Планируется увеличить количество заказов в рамках корпоративного взаимодействия с крупными предприятиями, входящими в АО «КТРВ». За счет этого ожидается подъем экономики «Молота», в том числе намечено увеличение уровня заработной платы сотрудников.