Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин дал свой комментарий о вчерашнем заявлении своего заместителя Дениса Грайфера насчет секса после прививки от коронавируса.

Напомним, тот сказал об ограничениях на занятие любовью после иммунизации, поскольку это «энергозатратный процесс».

— Мой коллега — молодой, сильный отец двоих детей и все воспринимает усиленно. Мы понимаем, что избыток чего-то это всегда вредно. Нужно иметь разум и не переусердствовать, тогда все будет можно, — отметил Олег Костин.

Он рассказал, что снимает «ограничения по его высказыванию».