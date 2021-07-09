Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин дал свой комментарий о вчерашнем заявлении своего заместителя Дениса Грайфера насчет секса после прививки от коронавируса.
Напомним, тот сказал об ограничениях на занятие любовью после иммунизации, поскольку это «энергозатратный процесс».
— Мой коллега — молодой, сильный отец двоих детей и все воспринимает усиленно. Мы понимаем, что избыток чего-то это всегда вредно. Нужно иметь разум и не переусердствовать, тогда все будет можно, — отметил Олег Костин.
Он рассказал, что снимает «ограничения по его высказыванию».
заявление на отставку увидим?
То Минздрав сообщает, что Спутник усиливает потенцию на 37%, то сексом нельзя заниматься. Прям в урол загнали людей ))) Вы уж определитесь со своими рекомендациями по факцинации. Смех, да и только.