Заместитель председателя правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном подорожании хлеба.

Он отметил, что основным сырьем для производства в части затрат по себестоимости является пшеничная мука, стоимость которой стабильно снижается с начала 2021 года. По данным Саратовстата отпускные цены производителей на пшеничную муку на конец января составили 20,7 тысячи рублей за тонну, а по итогам апреля — 19,3 тысячи рублей за тонну, в конце мая — 18,6 тысячи рублей за тонну. В июле отпускные цены составляют от 17,3 тысячи рублей за тонну.

Кроме того, с марта 2021 года предприятия хлебопекарной промышленности области получают компенсацию части затрат на производство хлебобулочных изделий — два рубля на килограмм. Размер средств господдержки составил 26,3 миллиона рублей. 25,8 миллиона поступило из федерального бюджета, полмиллиона из областного.

Компенсация носит заявительный характер и предоставляется при условии обязательства сохранения отпускных цен. 12 хлебопекарных предприятий уже получили поддержку в размере 21,5 миллиона рублей за 10,7 тысячи тонн произведенного хлеба.

— Все крупные хлебозаводы не повышали отпускные цены на социально-значимые сорта хлеба (ржано-пшеничный, из муки пшеничной 1 сорта, батоны) с июля 2020 года, то есть уже более года. В связи с высоким процентом освоения средств компенсации область получит дополнительные средства федерального бюджета, что позволит сохранять цены еще в пределах одного-двух месяцев, – подчеркнул зампред.