Вчера поздно вечером стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков написал заявление об отставке. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщили сторонники спикера госдумы Вячеслава Володина.

— Как стало известно, сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение должен принять губернатор, о нем станет известно в ближайшие дни, — говорит в сообщении.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, председатель комитета госдумы по безопасности Василий Пискарев направил в адрес прокурора Саратовской области Сергея Филипенко письмо с просьбой разобраться по факту конфликта интересов и личной заинтересованности Николая Чурикова при проведении конкурсных процедур на выполнение дорожных работ. По данным депутатом многие тендеры на ремонт дорог в регионе выигрывала фирма, принадлежащая дочери Николая Чурикова.