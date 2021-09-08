Министр транспорта Саратовской области Алексей Петаев извинился в своем Instagram после замечания председателя ГД Вячеслава Володина.

Он отметил, что министерством транспорта и дорожного хозяйства по поручению председателя правительства региона Романа Бусаргина ведется работа по подготовке нормативной базы о предоставлении субсидий на ремонт дорог в сельских населенных пунктах.

Решение о выделении 10% областного дорожного фонда именно на эти цели было принято губернатором Валерием Радаевым.

—На одном из совещаний с главами муниципальных районов я рассказывал, что субсидии будут выделяться по численности жителей населенных пунктов – ориентировочно две тысячи рублей на одного человека. Признаю, что допустил со своей стороны ошибку в предварительных расчетах и назвал неверную цифру. Принципиально решено, что финансирование будет осуществляться исходя из трех тысяч рублей на жителя. На данный момент соглашения о выделении денежных средств не подписаны ни с одним муниципальным образованием, — написал он.

Петаев принес жителям сельских населенных пунктов извинения за неполноту информации. Он сказал, что со стороны министерства будут приложены все усилия, чтобы сельские населенные пункты получили денежные средства в соответствии с решением губернатора в установленные сроки.