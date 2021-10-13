Состоялась встреча губернатора Валерия Радаева с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

На встрече обсуждались вопросы развития дорожной отрасли региона. Во встрече также принял участие член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов.

Глава региона поблагодарил министра за оказываемую Минтрансом поддержку в реализации транспортных проектов региона. Рассматривался ряд вопросов, в числе которых реализация национального проекта «Безопасные качественные автодороги», а также передача областных автодорог в федеральную собственность.

Также говорилось о реализации проекта строительства Южного обхода Саратова, имеющего большое стратегическое значение для развития Саратовской агломерации и для укрупнения транспортного узла в регионе, через который проходят два международных транспортных коридора — Север-Юг и Запад-Восток.

На обсуждение был вынесен вопрос капитального ремонта трамвайной сети Саратова с реконструкцией транспортного узла «Стрелка» общей протяженностью 67 км. Проект также предусматривает полную модернизацию энергохозяйства трамвайной инфраструктуры.

В завершение встречи обсудили возможность строительства обхода города Пугачева на автодороге Р-229, а также реконструкции существующего обхода Саратова.

Виталий Савельев подчеркнул, что все вынесенные на обсуждение вопросы будут внимательно проработаны Министерством транспорта.