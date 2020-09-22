Сегодня, 22 сентября, состоялась пресс-конференция с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывал на данном мероприятии.

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является заболеваемость коронавирусом:

— Острая форма коронавируса может продлиться до двух лет, — заявил Олег Костин.

По мнению чиновника, пока в мире не выработается массовый иммунитет на это заболевание, оно так и продолжит протекать в острой форме. «Заработать» этот иммунитет можно либо переболев коронавирусом, либо получив вакцину. Но и она не пожизненная – прививку от коронавируса придется делать каждый год, как и от гриппа.

В этом году наблюдается очень ранний всплеск заболеваемости видами ОРВИ, что вызывает беспокойство у заболевших – не коронавирус ли? Поэтому обеспокоенные горожане вызывают «скорую». Только за вчерашний день врачам «скорой» поступило 150 вызовов за полтора часа. А всего за сутки поступило более 990 вызовов. В основном врачи приезжали довольно быстро, только в восьми случаях персонал задержался более чем на час, сейчас необходимо выяснить причину такого замедления. В половине задержек виноваты диспетчеры.

Увеличение бригад до 50 тоже не помогло, они не справляются с таким потоком вызовов. Бригады планируется увеличить неотложной помощью при поликлиниках, которые сейчас работают до 20:00. Сейчас будет решаться вопрос о продлении их работы до 00:00.

— Надо вызывать врачей, но не каждый же раз скорую помощь, — говорит министр здравоохранения области обеспокоенным гражданам.

С юристами на данный момент решается вопрос о включении в медицинское страхование и вакцины от коронавируса для лечения пациентов на дому.