Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в Саратов посетил областной клинический кардиологический диспансер.

Отметим, что в учреждении развернуто 474 круглосуточных коек, из которых 110 – кардиохирургических, 184 кардиологических; 39 коек – реанимационных и интенсивной терапии. Есть инфекционный госпиталь для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией мощностью 170 коек. Там также проходят лечение пациенты, имеющие помимо COVID-19 тяжелую соматическую патологию. В составе территориальной поликлиники функционирует дневной стационар.

Всего с начала года врачи сделали более тысячи операций баллонной ангиопластики коронарных артерий со стентированием, 168 операций аортокоронарного шунтирования, в том числе 103 при остром коронарном синдроме.

— В 2020-2021 мы приобрели десять единиц дорогостоящего медицинского оборудования на общую сумму 143 813 382, 45 руб. Для переоснащения круглосуточного стационара были приобретены установка ангиографическая, ультразвуковые диагностические системы, для проведения медицинской реабилитации больных, перенесших COVID-19 в 2021 году была приобретена современная гипербарическая камера, — рассказал главный врач учреждения Валерий Агапов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с работой учреждения,пообщался с пациентами и врачами.