Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин всерьез решил сбросить лишний вес. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте в социальных сетях.

— Я буду выкладывать все, что я ем за день, в сеть, а мои друзья будут говорить: ‘Как тебе не стыдно?’. Врать я не буду, буду честно выкладывать, и мне придется меньше есть. И я тогда похудею, — говорит министр.

Олег Костин известен своим шутливым отношением к собственному весу. Ранее он неоднократно и с большой долей самоиронии отвечал в социальных сетях тем, кто отпускал в адрес министра здравоохранения хамские комментарии.