Пользователи упрекнули министра здравоохранения региона в том, что теперь по его рекомендациям люди займутся самолечением.

На своей странице в Instagram глава областного минздрава Олег Костин опубликовал 4 схемы лечения от коронавируса.

При этом министр подписал пост предупреждением, что лечиться по данным схемам без консультации врача нельзя: «Не прибегайте к самолечению, как пример, схемы 4 лечения легкой степени, которые может выбрать врач!».

Однако в комментариях многие пользователи взяли на вооружение публикацию министра, сообщив, что деваться людям некуда, так как ко многим пациентам с ковидом участковый терапевт так и не пришел, несмотря на вызов.

«А мы лечились дома, как говорил врач из поликлиники, а когда попали в больницу, то написали, занимались 2 недели самолечением«, — с иронией написал под постом министра саратовец.

Фото: Instagram