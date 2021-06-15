В Саратовской области ожидается третья волна коронавиурса. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Олег Костин.

— В ряде регионов России наблюдается устойчивый рост за последние две недели. Мы это видим. Мы не можем оставаться в стороне, понимая, что это может прийти и к нам, в связи с тем, что население мигрирует, работают вокзалы, аэропорта. Мы знаем, что такое лето. Лето – это поток туда-обратно. Есть легкое расслабление в ношении масок, как в магазинах, так и в общественных местах. Мы готовимся. Имеем достаточные запасы, копим их для этой пандемии, есть койки свободные. Большие надежды на новую инфекционную больницу. Она уже почти закончена, идут отделочные работы, закупается оборудование, подбираются кадры. Делается всё возможное, чтобы её как можно быстрее ввести, — сказал он.

По его словам, сейчас от новой коронавиурсной инфекции привились уже 300 тысяч жителей региона.

— Надеюсь, и другие поймут разумность этой прививки, потому что это единственный способ защитить сейчас себя и своих близких от тяжелых последствий этой инфекции. Все три варианта прививки есть, ждем саратовцев во всех ста открытых на территории области пунктах, — отметил министр.