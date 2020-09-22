Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал «КП-Саратов» состояние здоровья заболевшего коронавирусом губернатора Валерия Радаева.

— Он находится на самоизоляции, его наблюдают медики госпиталя ветеранов войн, к которому приписаны работники областного правительства. Это учреждение не входит в нашу структуру, подчиняется управлению делами правительства. От себя могу сказать, что на изоляции и дистанционной работе губернатор пробудет положенные 14 дней, затем — в зависимости от результатов лечения и итогов тестов на коронавирус, — сказал Олег Костин.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что глава региона постоянно на связи, находится на самоизоляции и работает дистанционно. Болезнь протекает в легкой форме. Все мероприятия с участием Валерия Радаева отменили.