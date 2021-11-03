Сегодня, 3 ноября, глава регионального минздрава Олег Костин посетил областную клиническую больницу.

Костин побывал в отделении реанимации для беременных женщин, больных новой коронавирусной инфекцией.

— Скажу честно — это самое страшное, на врачах двойная ответственность, ведь приходится спасать 2 жизни. Отмечу главное — в реанимации ни одной привитой пациентки. Прошу, подумайте о своём здоровье и о здоровье своего будущего ребёнка, — обращается с просьбой к жителям Саратовской области министр здравоохранения на своей странице в Instagram.