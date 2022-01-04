4 января министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин празднует юбилей.
Костину, который является уроженцем Петровска, исполнилось 55 лет.
Учился будущий министр в Саратовском госмедуниверситете по специальности «Лечебное дело». Имеет второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».
Является кандидатом медицинских наук, Заслуженным врачом РФ.
Почти 20 лет руководил Городской клинической больницей № 9 Саратова.
Второй год является министром здравоохранения региона.
Известен также своей любовью к своим домашним питомцам — коту Ватсону и собачке Пуфу, которых часто делает героями своего Instagram.