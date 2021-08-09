Министерство здравоохранения Саратовской области реализует «пилотный» проект с выездами врачей на фельдшерско-акушерские пункты отдаленных поселков области.

В прошедшие выходные бригады из неврологов, хирургов, кардиологов и других специалистов саратовских клиник выезжали в села Новобурасского, Базарно-Карабулакского, Петровского и других районов. Они проводили обследование местных жителей, давали рекомендации и направляли на дополнительные обследования в областные стационары.

На таких выездах также проводится вакцинация населения от коронавируса. Министр здравоохранения Олег Костин поручил главврачам взять на контроль вопрос вакцинацию жителей старше 60-ти лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

— В каждом ФАПе должны быть поименные списки этих людей с отметками о вакцинировании. Лично буду обзванивать этих людей и спрашивать, предлагалась ли им вакцинация? Согласились ли они на нее или отказались? По какой причине? Главврач больницы вместе с фельдшером ФАПа, старшим по селу должны напрямую общаться с жителями, проводить встречи, подворные обходы, рассказывать о важности вакцинации, о последствиях отказа от прививок, разъяснять людям все риски. Эту работу буду проверять сам и принимать в ней непосредственное участие, — заявил глава минздрава.