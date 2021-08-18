Во вторник, 17 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин встретился с жителями поселка Елшанка.

На сборе в городской поликлинике №9 обсудили коронавирус и вакцинацию. Чиновник рассказал, почему койки в стационарах отходят под зараженных новой инфекцией — из-за большой нагрузки на врачей. Однако за время с начала пандемии медики научились бороться с этим.

И отметил необходимость вакцинации, а также то, что некоторые врачи отговаривают людей защищать свое здоровье.

Местные жители в свою очередь рассказали о нехватке профильных врачей и спросили, когда медикам увеличат зарплаты.

Олег Костин ответил, что такое решение уже принято. Кроме того, строится жилье для работников системы здравоохранения.