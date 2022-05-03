Особую любовь к лавочкам приписал министру здравоохранения Саратовской области Телеграм-канал «Вглушь».

«Пока жители региона жалуются на проблемы в сфере медицины, Олег Костин мечтает об установке скамьи для влюблённых», — упрекают министра анонимные журналисты.

Напомним, в своих аккаунтах в социальных сетях Костин обратился к жителям с просьбой завершить «Аллею ангелов» на улице Большой Затонской, 3 скамьей для влюбленных.

Телеграм-канал иронизирует, что Костин решил переквалифицироваться и сменить свою деятельность в медицинской сфере на благоустройство.

На этот критичный опус Олег Николаевич отреагировал следующими словами:

— Насколько многие просто даже не могут воспринять того, что человек живет не в бутылке, не в консервной банке. Парк, в котором я планирую поставить малую форму, мы коллективом врачей три года строили, без писателей и комментаторов, без теговых каналов и диванных экспертов.

Оценка ему — любовь жителей.

Тысячи молодых пар сделали фото и на аллее цветов, и в тени деревьев, но как же измазать, наверное, белый цвет кому-то очень просто и проще, чем созидать и помогать. Но даже на оскорбления не буду обижаться, так как судить не им, а жителям!

В комментариях пользователи посоветовали министру не обращать внимание на злопыхателей.