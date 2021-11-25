Сегодня, 25 ноября, в Саратове прошло заседание регионального правительства, на котором обсудили инвестиции в Саратовскую область.

По словам министра экономического развития Андрея Разборова, регион в 2021 году должен освоить 173 млрд рублей инвестиций.

Председатель правительства области Роман Бусаргин подчеркнул, что в регионе принимаются решения на федеральном уровне.

-Мы должны создать такие условия, при которых инвесторы будут сюда идти. Инвесторы пойдут сюда только тогда, когда мы начнем сопровождать проект от начала и до конца. Времена, когда кто-то за кем-то ходит, давно прошли, — сказал Бусаргин.

Он отметил, что не стоит сортировать проекты на большие и малые.

—Любые инвестиционные проекты для нас важны, даже если там будут созданы два рабочих места. Если Вы и министр не поменяете свою позицию, вы потеряете свою работу, — пригрозил председатель.