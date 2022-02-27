Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин осмотрел после жалобы на клопов детское отделение травматологии Клинической больницы медуниверситета.

В связи с жалобой Костин сообщил в своем Instagram, что родители маленьких пациентов обнаружили в палатах клопов.

Причину заражения здания больницы паразитами медперсонал видит в отсутствии капитального ремонта помещений, которые не раз обрабатывались от насекомых.

— В ходе обсуждения совместно в руководством лечебного учреждения принято решение о начале ремонтных работ и масштабной дезинсекции. Временно отделение на 30 коек будет переведено на другие площади клиники, — сообщил о результате встречи министр.