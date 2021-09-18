Автомобиль врезался в витрину аптеки на улице Строительная в Балакове.

Как сообщили очевидцы необычного ДТП в соцсетях, 17 сентября машина заехала на территорию у аптеки, где вообще нельзя парковаться. Больше того, водитель, видимо, не успел затормозить и въехал в витрину аптеки.

Стекло торговой точки оказалось разбитым. Никто во время инцидента не пострадал.

По предварительным данным, незадачливый автомобилист был трезв.

— За очками приехал, — пошутили в комментариях к фото балаковцы.

Фото: соцсети