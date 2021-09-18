Автомобиль врезался в витрину аптеки на улице Строительная в Балакове. 

Как сообщили очевидцы необычного ДТП в соцсетях, 17 сентября машина заехала на территорию у аптеки, где вообще нельзя парковаться. Больше того, водитель, видимо, не успел затормозить и въехал в витрину аптеки. 

Стекло торговой точки оказалось разбитым. Никто во время инцидента не пострадал. 

По предварительным данным, незадачливый автомобилист был трезв.

— За очками приехал, — пошутили в комментариях к фото балаковцы. 

Фото: соцсети 

 

 

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