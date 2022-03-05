Домой Рубрики Новости Саратова Минобороны объявляет режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи РубрикиНовости Саратова Минобороны объявляет режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи По Новости Саратова - 05.03.2022 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 марта, Минобороны России сообщили, что с 10:00 российская сторона объявляет режим тишины. Также наша сторона открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи. Маршруты согласованы с украинской стороной. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области обеспечен запас зерна для муки на 2 года Вячеслав Володин: И деньги будут целее, и на душе спокойнее В Саратове регулярно проверяют товарные запасы магазинов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предложившая провести акцию в поддержку Президента студентка пояснила почему это важно Новости Саратова - 05.03.2022 0 Студентка факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления – филиала РАНХиГС Анастасия Шевченко рассказала почему приняла решение организовать акцию в поддержку президента и решения... В Саратовской области обеспечен запас зерна для муки на 2 года 05.03.2022 Вячеслав Володин: И деньги будут целее, и на душе спокойнее 05.03.2022 В Саратове регулярно проверяют товарные запасы магазинов 05.03.2022 В Саратове проходят традиционные продовольственные ярмарки 05.03.2022