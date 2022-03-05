Сегодня, 5 марта, Минобороны России сообщили, что с 10:00 российская сторона объявляет режим тишины.

Также наша сторона открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи.

Маршруты согласованы с украинской стороной.