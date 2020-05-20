Прием на обучение в в техникумы, колледжи и профлицеи области будет осуществляется на общедоступной бесплатной основе. такую возможность могут получит россияне, иностранцы, в том числе без гражданства, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в региональном минобразе.

В министерстве пояснили, что на видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих госуправление в сфере образования, была изучена информация, что сроки подачи заявлений на обучение остаются прежними.

Прием в образовательные организации проводится по личному заявлению поступающего и начинается не позднее 20 июня. Абитуриенты могут отправить заявление и необходимые документы по почте или в электронном виде, при имеющейся возможности у образовательной организации.

— Руководителям техникумов, колледжей, профессиональных лицеев при приеме документов, а также организации работы приемных комиссий в 2020 году необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора, — напомнили в минобразе.