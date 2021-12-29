Саратовцы могут приобрести на елочных базарах елки, выращенные в нашем регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы области.

Всего для реализации в регионе заготовлено около 28 тысяч новогодних пушистых красавиц.

-Нужно отметить, что все работы проводятся в рамках рубок ухода — осветления и прочистки, когда вырубаются только лишние насаждения. Это важнейшее лесохозяйственное мероприятие, направленное на улучшение породного и качественного состава хвойных и лиственных насаждений, — уверен министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Елочные базары будут работать по 31 декабря.