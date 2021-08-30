В связи с пожарной опасностью, министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области продлевает запрет на пребывание в лесах, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничение действует на территории лесного фонда Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачевского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского и Энгельсского лесничеств области.

— Мера эта вынужденная, период установлен в связи с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности, — отметил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Ограничение на пребывание в лесах действует до 20 сентября.