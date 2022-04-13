В текущем году в лесном фонде Саратовской области лесовосстановление и лесоразведение запланировано на площади 2 500 га.

Для обеспечения лесокультурных работ качественным посадочным материалом в области имеется 9 действующих лесных питомников общей площадью 117 гектаров, на которых в 2021 году выращено 3,4 млн. шт. сеянцев стандартного посадочного материала для целей воспроизводства лесов.

Первыми к лесокультурным работам приступил Лысогорский лесхоз. С 10 апреля на территории Лысогорского лесничества осуществляется посадка лесных культур. В работах задействовано 2 лесопосадочных агрегата и 15 человек. На сегодняшний день посажено 4 га лесных культур, а это 12 800 сеянцев сосны обыкновенной и 3 200 — ясеня зеленого. Всего на территории Лысогорского муниципального района весенние лесокультурные работы запланированы на площади 122,2 га.

Также Макаровский лесхоз начал выкопку посадочного материала на лесном питомнике.

В ближайшее время начнутся лесопосадочные работы в Аркадакском (148 га), Екатериновском (26,5 га) и Ртищевском (72,3 га) муниципальных районах.

-Министерство активно реализует региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году министерство планирует увеличить площадь лесопосадок. Лесхозы для посадки используют качественный посадочный материал, выращенный в питомниках и теплицах нашей области, — отметил Константин Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Кроме того, сообщаем что, министерство природных ресурсов и экологии области в своих социальных сетях начинает вести рубрику «Дневник лесника», где будет публиковаться информация и фотоматериалы о проводимых лесопосадочных работах.