В Саратове продолжаются работы по установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минприроды. Баки появятся в четырех районах Саратова – Октябрьском, Волжском, Кировском и Фрунзенском.

-Контейнеры закупили в рамках предоставленной субсидии в ходе реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Раздельный сбор направлен, в первую очередь, на увеличение извлекаемых полезных фракций для последующей переработки и снижения количества отходов на полигонах. Необходимо понимать, что раздельный сбор начинается дома, и пока жители не включатся в процесс, эффективно эта система не заработает, — считает Денис Ефимов, начальник отдела по работе с региональным оператором по обращению с ТКО министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

В настоящее время органами местного самоуправления разрабатываются реестры, где планируется установить контейнеры для раздельного сбора. Всего запланировано обустроить 542 площадки в Саратове и 121 — в Энгельсе.

Уборка старых и установка новых контейнеров проходит одновременно, для этого уже разработаны специальные маршруты во взаимодействии с Регоператором. В основном работы по замене проходят ночью. Чтобы жители легче ориентировались, баки оснастили специальными информационными наклейками.

-В течение многих лет здесь была свалка, не только местные жители приносили свои пакетики с мусором, но и автомобилисты, проезжая по дороге, кидали сюда отходы. А сейчас, посмотрите, какая красота. Жители поселка благодарны за такой цивилизованный вид. А если что-то не устраивает, то, пожалуйста, на наклейках есть номер телефона, по которому можно позвонить и задать свой вопрос. Мы точно теперь будем сортировать мусор, для этого созданы все условия, — считает местная жительница Наталья Думкина.

Контейнеры должны появиться на улицах волжских городов до конца апреля.