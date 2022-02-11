На территории Саратовской области функционирует государственная система мониторинга загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы региона.

-Январь текущего года отмечен переменчивым характером погоды в области. В начале месяца, в связи с активной циклонической деятельностью, наблюдалась частая смена пасмурных, оттепельных дней с выпадением снега и метелевыми явлениями, на умеренно-морозную погоду. В середине месяца при взаимодействии Атлантического циклона и антициклона над Южным Уралом, наблюдалась слабо морозная погода, мокрый снег, метель. В конце месяца под действием Атлантического и южного циклонов, Сибирского антициклона происходила частая смена воздушных масс. Отмечалось резкое изменение температуры воздуха, туман, снег, — сообщили в пресс-службе.

Высота снежного покрова в среднем по области составила 46 см. По данным результатов наблюдений высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории области не выявлено.

В январе отбор проб поверхностных вод проводился на двух реках: Хопер и Большой Иргиз. Концентрации загрязняющих веществ находились в пределах нормы.

Радиационная обстановка на территории области в течение января была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.