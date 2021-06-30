Вчера, 29 июня, стало известно решение арбитражного суда, согласно которому саратовский завод «Тантал» признан банкротом. На нем до 24 декабря установлено временное управление.

Как заявили в минпроме Саратовской области, ПАО «Тантал» на протяжении последних двух лет не вел никакой производственной деятельности и находился в режиме простоя. На заводе всё это время присутствовала только охрана.

По мнению сотрудников минпрома, такая ситуация возникла из-за неконструктивной позиции собственника, который на протяжении 20 лет не вкладывал средств в разработку новой продукции и развитие предприятия. На данный момент завод задолжал более миллиарда рублей, из них только долгов по зарплате набирается на 32 миллиона рублей. Попыток возобновления производства и привлечения инвестора собственник не делал.

Также минпром отмечает, что введение конкурсного производства позволит реализовать часть имущества предприятия. Эти средства пойдут на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками. Ещё такое производство вводится с целью привлечь новых инвесторов и эффективного собственника.

Министерство промышленности и энергетики области держит ситуацию на контроле и готово оказать предприятию поддержку.