В Саратовской области нет причин для скупки продуктов питания, в частности, сахара, про запас в больших объемах.

Об этом заявляет министерство сельского хозяйства Саратовской области.

Напомним, в саратовских магазинах с полок стал пропадать сахар-песок, так как на него резко вырос спрос на фоне слухов о возможном росте цен.

«В связи с неустойчивой ценовой ситуацией и ажиотажным спросом на основные социально значимые продовольственные товары в розничной сети наблюдается рост их продаж.

По отдельным продуктам (например, сахар) в некоторых торговых точках возникают задержки по выкладке товаров на полки, что приводит к их временному отсутствию», — так пояснили ситуацию в минсельхозе.

Сами магазины пытаются регулировать объем продаж, отпуская сахар в одни руки, например, в количестве не более трех килограмм.

В то же время минсельхоз отчитался, что по состоянию на 3 марта товарные запасы в объектах розничной торговли на территории области при умеренном спросе составили: на сыпучие продукты – крупу, сахар, муку – 40 дней торговли, по соли – 104 дня.

Кроме того, в регионе имеется достаточный запас сахара, более 11,3 тыс. тонн. Этого хватит почти до конца года, — уверяет минсельхоз.

Аминистрация Саратова предлагает сообщать о дефиците товаров и их резком подорожании по телефонам колл-центра: 8 (8452) 26-30-15, 8 (8452) 74-87-23, — ежедневно с 9.00 до 19.00.