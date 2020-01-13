Минтранс России намерен внести поправки в Трудовой кодекс, которые ужесточат требования при приеме на работу таксистов.

По сообщению «Российской газеты», в этой сфере могут запретить работать ранее судимым водителям. На рассмотрение этот закон планируют внести в июле текущего года. Если он будет принят, работодатели будут вынуждены требовать справку от соискателей, подтверждающую отсутствие судимости.

Инициативу хотят принять для повышения безопасности пассажиров. Однако некоторые эксперты считают, что осужденные таксисты особо не вызывают опасений у пользователей услугой. Особенно, если они были наказаны за нарушение авторских прав или незаконную банковскую деятельность.