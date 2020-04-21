Минтранс России доработал проект изменений в Правила дорожного движения об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Речь идет о разработанном регламенте езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Пользователи СИМ старше 14 лет смогут выезжать на проезжую часть велосипедных зон и полосу для велосипедистов. Если такой полосы нет, им будет разрешено выезжать на правый край дороги или обочину.

Стоит отметить, что передвижение на СИМ возможно со скоростью движения пешехода. В темное время суток при передвижении на средствах индивидуальной мобильности обязательно должен быть включен фонарь для обеспечения безопасности окружающих.

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