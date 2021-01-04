С весны 2020 года минтранс саратовской области проводит рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта и такси.

За это время ведомство провело 83 рейда, в ходе которых было составлено 105 протоколов на нарушивших масочный режим работников транспортной сферы.

Специалисты также проверяют, есть ли у шоферов дезинфицирующие средства и размещена ли информация о профилактике коронавируса в салоне автобуса, по какому графику проводится санитарная обработка салона.

С пассажирами, которые не надели средства индивидуальной защиты, проводятся разъяснительные беседы.

Такие рейды проводились в Энгельсе, Петровске, Ртищеве.

Граждан призывают сообщать о водителях-нарушителях на горячую линию по телефону: 240-240.