Министерство труда и социальной защиты Саратовской области и Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве при реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Документ подписали министр труда и социальной защиты Сергей Егоров и директор Института Виктор Чепляев.

Главной целью Соглашения является выстраивание единой взаимосвязанной системы мер поддержки и стимулирования ищущих работу граждан Саратовской области в целях их дальнейшего трудоустройства на предприятиях и организациях региона или начала предпринимательской деятельности.

В рамках реализации положений Соглашения Центр дополнительного образования ПИУ имени П.А. Столыпина 26-28 мая 2021 года проведет рабочие встречи с Центрами занятости населения Заводского района города Саратова и Энгельсского муниципального района по вопросам информирования работодателей о возможности участия в проекте.

Поволжский институт управления в качестве площадки федерального оператора РАНХиГС по организации дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» предлагает пройти обучение по 12 образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Со списком образовательных программ можно ознакомиться на сайте Института в разделе «Дополнительное образование», далее – в подразделе «Федеральный проект «Содействие занятости».