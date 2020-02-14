Сейчас в Общественной палате Саратовской области проходит заседание комиссии по охране здоровья граждан, на котором обсуждают меры по борьбе с коронавирусом.

Мероприятие началось доклада заместителя главного врача регионального управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, которая рассказала о мерах, принимаемых ведомством, для противодействия новому вирусному заболеванию.

-У нас также как и в других регионах возвращаются люди из Китая, вернулись студенты китайские в консерваторию, продолжаются грузовые перевозки поездами из Китая. Наша задача не допустить завоза а если это случится — сделать все, чтобы сдержать распространение. У нас есть федеральный план взаимодействия по этой теме, есть и региональный. В аэропорту встречаем международные рейсы, у нас прямых рейсов из Китая, это облегчает ситуацию, — отметила санитарный врач.

По ее словам, студенты консерватории прибывшие с каникул из Китая здоровы, но они изолированы в отдельном общежитии консерватории, сидят взаперти, под магнитными замками. Остальным, кто с каникул еще не приехал, официально продлены каникулы до 1 марта.

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий поведал, симптомы коронавируса схожи симптомами ОРВИ, которым в этом году переболело уже 67 тысяч жителей области.

-У нас на весь эпидемический сезон у нас есть запас медикаментов. На конец января ещё 90 процентов этого запаса осталось. Возможностей диагностики достаточно, на три месяца запас реактивов. Масок у нас на два месяца работы медучреждений надо 900 тысяч штук. Сейчас на остатке у нас более 900 тысяч штук. Мы написали письмо в федеральный центр, глава правительства области Александр Стрелюхин нас поддержал, чтобы получить дополнительные запасы, — сказал он.

Гадяцкий также отметил, что в случае обнаружения в Саратовской области заболевших коронавирусом, регион получит шесть тонн дезинфицирующих средств и восемь тысяч костюмов биозащиты. Медицинские учреждения области могут единовременно принять шесть тысяч пациентов.