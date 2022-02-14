В саратовском министерстве здравоохранения оперативно ознакомились с публикацией «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об очередях на прием к терапевту на улицах.

Напомним, жители Маркса пожаловались, что в понедельник 14 февраля в мороз больные с температурой занимали место к доктору вне помещения местной поликлиники.

-Безусловно, подобные ситуации недопустимы! Конечно, в связи с ростом заболеваемости, число пациентов увеличивается. Мы, как министерство здравоохранения области, данный случай детально разберем. Руководству учреждения поручено оперативно исправить ситуацию и организовать потоки пациентов таким образом, чтобы инфекционные пациенты не пересекались со здоровыми. И при этом, могли ожидать приема врача в комфортных условиях. Дополнительно сообщаем, что в лечебном учреждении работает колл-центр, куда можно обратиться и для получения консультации и для вызова врача на дом. Телефоны размещены в официальных аккаунтах больницы в социальных сетях. Поэтому те пациенты, которые чувствуют себя плохо, могут получить дистанционную консультацию, вызвать на дом врача или скорую, — ответили в минздраве.