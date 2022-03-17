Ни одна фармкомпания не заявила о сокращении поставок препаратов для лечения ВИЧ. Перебоев с поставками нет, заявили в пресс-службе минздрава России.

Никто из поставщиков лекарств также не отказался от исполнения своих контрактных обязательств перед фондом «Круг добра» (обеспечивает лекарствами тяжелобольных детей), заявил председатель правления фонда.

Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.