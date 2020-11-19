Замминистра образования Саратовской области Денис Грайфер рассказал о ситуации с ценами в первой государственной аптеке Саратова.

Медикаменты закупали туда в течение последнего месяца, а выставляли на прилавок с предельной надбавкой, которую не превышали.

Он отметил, что в других аптеках можно купить лекарства дешевле потому что их закупали ранее по более низким ценам.

При этом надбавки у каждого производителя свои, поэтому бывают разные цены на один и тот же препарат.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов отметил, что главная задача учреждения это не зарабатывание денег, а контроль и широкий ассортимент. Надбавка в три-пять процентов выгоды никому не сделает, все зависит от закупочных цен поставщика.