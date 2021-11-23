Минздрав Саратовской области прокомментировал появившуюся в соцсетях фотографию исторического здания на Шелковичной, прикрытого декоративной пленкой.

Как сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова, здание находится на балансе ведомства и его планируют реконструировать в дальнейшем. Сейчас здание обследуется и разрабатывается проектная документация. Она отметила, что здание является историческим памятником, что существенно осложняет процесс реконструкции, так как требует соответствующего подхода.

Как заявили в городской администрации, здание принадлежит ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 имени Ю.Я. Гордеева». Оно занесено в реестр как «Больничный комплекс, конца XIX — начала XX веков».